Софи Тернер и Мэйси Уильямс рассказали о съемках в «Игре престолов»

Санса и Арья Старк впервые появились вместе на экране в первом сезоне «Игры престолов», но после этого долгое время существовали порознь. В седьмом сезоне им наконец удалось воссоединиться в Винтерфелле. Сестер не зря долгое время держали по отдельности, считает Софи Тернер, ведь вместе с Мэйси Уильямс они кошмар для любого режиссера.

«С нами невозможно работать, — рассказала актриса в интервью Rolling Stone. — Если работаешь с лучшим другом, то ничего не получится. Никогда. Самое тяжелое, когда мы пытались быть серьезными. Мне кажется, они пожалели, что поместили нас вместе в кадр. Было непросто».

Тернер и Уильямс познакомились на съемках «Игры престолов» и быстро стали лучшими подругами. Они регулярно проводят время вместе за пределами съемочной площадки, гуляют по клубам и отдыхают. В новом сезоне их дружба найдет воплощение на экране.

«Нечасто увидишь персонажа на стороне Сансы, который не пытался бы ей манипулировать, — считает Уильямс. — В прошлом сезоне Сансе было тяжело, потому что Джон думал своим пенисом, и Санса вроде как выглядела обозленной. В этом сезоне вы увидите, как Арья работает с Сансой, иногда против Джона. Было очень прикольно и круто стоять вместе с Софи. Мы с Софи лучшие друзья, так что даже стараться не пришлось».

При этом актрисы не торопятся раскрывать, с какими именно проблемами придется столкнуться сестрам Старк. Уильямс лишь намекнула: «В этом году будет очень много смертей».

«Концовка сериала мне очень понравилась, — добавила Тернер. — Каждая сюжетная линия получила достойное завершение».

14 апреля восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).

Источник: Rolling Stone / EW