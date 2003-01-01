Минобороны создаст собственную киностудию

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Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что в ближайшем будущем работу начнет киностудия Минобороны, на которой будут создаваться картины, посвященные современным вооруженным силам РФ.

«Мы буквально в ближайшее время начнем строить армейскую киностудию», — заявил Шойгу на церемонии вручения премии ведомства в области культуры и искусства в Центральном академическом театре Российской армии.

Премия Минобороны существует с 2015 года. Награда вручается военнослужащим и гражданским лицам за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан страны. По его словам, министерство продолжит поощрять творческие коллективы, освещающие военную тематику.

«В дальнейшем следует сделать отдельные номинации, когда появится больше кино про современную армию, — добавил чиновник. — К сожалению, его пока не так много, как хотелось бы. Больше разного рода сочинений на военную тему, появляются очень достойные работы, которые, действительно заслуживают, может быть, отдельного нашего армейского кинофестиваля».

Источник: «Интерфакс»

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