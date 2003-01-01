Постеры фильма «Мстители: Финал»: Живые и мертвые

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Студия Marvel решила напомнить, что до выхода блокбастера «Мстители: Финал» остался всего месяц, и выпустила пачку свежих постеров с героями будущего фильма. Каждому актеру достался собственный постер. Черно-белые — для тех, кто погиб в «Войне бесконечности», и цветные — для выживших. Таким образом, подтвердилось, что щелчок пережил не только Хэппи Хоган Джона Фавро, но и Валькирия Тессы Томпсон. «Отомстить за павших» — гласит надпись на всех постерах.

Студия Marvel тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана.

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