Бокс-офис России: «Балканский рубеж» собрал меньше ожиданий

1. «Балканский рубеж» (1-я неделя), 127 млн рублей, 469 тысяч зрителей, 26 161 сеанс Мощная рекламная кампания с подключением медийной машины ВГТРК часто становится залогом высоких стартовых заработков многих амбициозных отечественных картин. «Балканский рубеж» — тот случай, когда эта стратегия не вполне сработала. Сборы первого уик-энда оказались ниже, чем у таких аналогов, как «Крым» (161 млн рублей) и «Август. Восьмого» (139 млн рублей). В пользу «Рубежа» в данном случае говорит куда более позитивный сарафан, который может позволить фильму раскачаться в следующие две недели. Так было, например, с «9 ротой», которая в премьерный уик-энд заработала 144 млн рублей (с учетом СНГ), а к финалу проката смогла увеличить эту сумму более чем в четыре с половиной раза, до 682 млн рублей.

2. «Трезвый водитель» (1-я неделя), 102 млн рублей, 352 тысячи зрителей, 14 820 сеансов

Новая работа Резо Гигинеишвили показала четвертый старт среди отечественных жанровых аналогов нынешнего года после «Громкой связи» (215 млн рублей), «Бабушки легкого поведения 2» (205 млн рублей) и «Любовниц» (108 млн рублей). «Трезвый водитель» установил рекорд стартовых сборов сольных режиссерских проектов Гигинеишвили. До этого первенство 13 лет удерживала «Жара», заработавшая на старте 76 млн рублей с учетом СНГ. У фильма второй в топ-10 показатель средней посещаемости среди новинок уик-энда — 23 человека на одном сеансе (у «Балканского рубежа», например, 17 человек). Одним словом, комедия в 2019-м вновь на коне. Именно этот жанр стал локомотивом проката российских картин в первом квартале года, если оставить за скобками успехи «Т-34».

3. «Волшебный парк Джун» (1-я неделя), 99 млн рублей, 434 тысячи зрителей, 22 196 сеансов

Предыдущий проект анимационного подразделения студии Paramount, «Шерлок Гномс», собирал в нашей стране в первый уик-энд 76 млн рублей. Но рост стартовых сборов у «Волшебного парка» почти на четверть вряд ли сильно радует прокатчика: и по замаху, и по качеству анимации этот проект задумывался как прорывной. Впрочем, сложная производственная судьба мультфильма (его режиссер был уволен после первых тестовых просмотров из-за отказа переделывать материал и скандала из-за неподобающего поведения), похоже, подорвала веру студии в возможность громкого успеха. Отсюда и рекламная кампания, несопоставимая по своему охвату с анимационными проектами других мейджоров. Сказалась и конкуренция с «Королевским корги», вынужденно переехавшим на 21 марта. В итоге у «Волшебного парка Джун» сборы даже ниже, чем у «Аистов» (107 млн) — пробного камня Warner Animation Group, результаты которого российский дистрибьютор мультфильма признал чрезвычайно низкими.

4. «Капитан Марвел» (3-я неделя), 76 млн рублей (-63%), 256 тысяч зрителей, 11 780 сеансов Сборы кинокомикса после трех недель проката составили 1,058 млрд рублей. «Капитан Марвел» стала третьим релизом 2019-го, которому покорилась планка в 1 млрд рублей (после «Т-34» и «Как приручить дракона 3»). Позади остались сборы «Черной Пантеры» (957 млн рублей). Фильм по-прежнему претендует на повторение результата «Доктора Стрэнджа» (1,3 млрд рублей).

5. «Королевский корги» (1-я неделя), 71 млн рублей, 302 тысячи зрителей, 11 313 сеансов

Независимый бельгийский мультфильм, не без скандала вышедший в российский прокат, продемонстрировал лучшую среднюю посещаемость среди новинок — 26 человек на одном сеансе. Очевидно, если бы релизу позволили стартовать 7 марта, его касса была бы выше. Для сравнения: подвинувший «Корги» «Гурвинек» закончил этот уик-энд на 22-м месте, собрав 1,4 млн рублей. Фактически его прокат окончен, финальные сборы — около 30 млн рублей.

6. «Как приручить дракона 3» (5-я неделя), 47 млн рублей (-56%), 211 тысяч зрителей, 5493 сеанса Третья часть анимационной франшизы официально стала самым кассовым релизом DreamWorks в России, заработав за пять недель 1,6 млрд рублей и обойдя «Шрэк навсегда» (1,56 млрд рублей). После месяца в прокате «Драконы» демонстрируют неплохую устойчивость. Так, по средней посещаемости мультфильм лучший в топ-10 с показателем 38 человек на одном сеансе.

7. «Пиковая дама. Зазеркалье» (2-я неделя), 16 млн рублей (-65%), 61 тысяча зрителей, 4724 сеанса Сиквел «Пиковой дамы» не выдерживает графика «Русалки», на уровне которой он стартовал. Та во второй уик-энд теряла 48% стартовых сборов, ее общая выручка на аналогичный период составляла 81 млн рублей. У «Зазеркалья» после 11 дней проката в копилке 74 млн. Очевидно, о преодолении планки в 100 млн рублей речь больше не идет. Тем не менее «Пиковая дама» ожидаемо превзошла финальный результат «Рассвета» (54 млн рублей) и стала самым кассовым российским ужастиком 2019 года.

8. «В объятиях лжи» (1-я неделя), 15 млн рублей, 50 тысяч зрителей, 2387 сеансов

Скромно стартовавший в Штатах триллер Нила Джордана не смог ничем удивить и в нашей стране. Хотя совсем провальным результат «В объятиях лжи» не назовешь. «Византия» того же Джордана в 2013-м стартовала еще скромнее (5,2 млн рублей с учетом СНГ). Также меньше собрало и совсем свежее «Время возмездия» (9,7 млн рублей).

9. «Зеленая книга» (9-я неделя), 13 млн рублей (-41%), 45 тысяч зрителей, 1408 сеансов Главная сенсация российского проката 2019 года понемногу сходит со сцены, не переставая удивлять своим графиком. За два месяца «Книге» удалось собрать 539 млн рублей, и это не предел. Финальный результат, видимо, будет близок к 575—580 миллионам. Ни один фильм с похожей росписью и маркетинговой поддержкой (ни то, ни другое не может похвастать масштабом) никогда не зарабатывал в нашей стране такие суммы. Это абсолютно феноменальный результат, который даже и сравнивать не с чем — все аналоги остались далеко позади. Другое дело, что это, похоже, единичный случай народной любви, которая случается раз в десятилетие, как это было с «Достучаться до небес» и «1+1». Просто сейчас коммерческие возможности российского кинопроката позволяют делать на этой любви по-настоящему хорошие деньги.

10. «Рожденный стать королем» (2-я неделя), 12 млн рублей (-70%), 62 тысячи зрителей, 4885 сеансов

У «Рожденного стать королем» стандартные сборы подросткового фэнтези средней руки. После 11 дней проката у фильма в копилке 62 млн рублей. У «Акселя» и «Могучих рейнджеров» на аналогичный период было лишь немногим больше — 64 и 66 млн рублей соответственно.