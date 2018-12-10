Хронометраж фильмов Marvel: От самого короткого к самому длинному

Согласно данным онлайн-кассы Fandango, блокбастер «Мстители: Финал» станет самым продолжительным в истории франшизы — 182 минуты, или 3 часа и 2 минуты. Для сравнения: прошлый рекордсмен киновселенной Marvel — «Война бесконечности» с 149 минутами.

Самым коротким фильмом Marvel остается «Невероятный Халк» (112 минут). Рядом расположились «Тор» и «Царство тьмы», а отметку в 120 минут первыми преодолели «Стражи Галактики» Джеймса Ганна. При этом сиквел стал длиннее на 15 минут и вошел в пятерку лидеров вместе с «Мстителями» и третьим фильмом о Капитане Америка.

Вот как выглядит хронометраж всех фильмов Marvel:

112 минут — «Невероятный Халк»;

112 минут — «Тор 2: Царство тьмы»;

114 минут — «Тор»;

115 минут — «Доктор Стрэндж»;

117 минут — «Человек-муравей»;

118 минут — «Человек-муравей и Оса»;

121 минута — «Стражи Галактики»;

124 минуты — «Первый мститель»;

125 минут — «Железный человек 2»;

126 минут — «Железный человек»;

128 минут — «Капитан Марвел»;

130 минут — «Железный человек 3»;

130 минут — «Тор: Рагнарёк»;

133 минуты — «Человек-паук: Возвращение домой»;

134 минуты — «Черная Пантера»;

136 минут — «Первый мститель: Другая война»;

136 минут — «Стражи Галактики. Часть 2»;

141 минута — «Мстители: Эра Альтрона»;

142 минуты — «Мстители»;

147 минут — «Первый мститель: Противостояние»;

149 минут — «Мстители: Война бесконечности».

В начале февраля братья Руссо признались, что у них готов трехчасовой монтаж «Финала», и в случае необходимости Marvel и Disney готовы выпустить в кинотеатры именно такой вариант. При этом Энтони Руссо добавил, что на тест-просмотрах зрители смотрели фильм, не отвлекаясь на походы в туалет.

182 минуты все равно не делают «Финал» самым продолжительным фильмом. Проекты филиппинского режиссера Лава Диаса известны своим хронометражем. Одна из его последних картин, «Время чудовищ», идет 234 минуты, а «Колыбельная скорбной тайне» — 485 минут.

«Финал», несмотря на внушительные 3 часа, не смог побить рекорд и «Властелина колец»: третий фильм «Возвращение короля» идет 201 минуту.