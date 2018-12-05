Владимир Мединский не поддержал ограничение льгот для российских проектов

Министр культуры РФ Владимир Мединский не поддержал Ассоциацию владельцев кинотеатров, предложившую ограничить количество российских фильмов, получающих особые условия проката. Об этом глава ведомства сообщил на церемонии вручения государственных и ведомственных наград в атриуме Большого театра.

«Это нездоровое предложение, — заявил Мединский. — Мы за то, чтобы работать во взаимодействии с кинотеатрами и киносетями. Более того, Министерство культуры, как никто другой, заинтересовано в объективном развитии нашей кинотеатральной сети».

14 марта Ассоциация владельцев кинотеатров выступили с инициативой «создания совместной постоянно действующей рабочей группы представителей кинотеатров, дистрибьюторов, продюсеров и Фонда кино по разработке и реализации особых мер поддержки определенному количеству российских фильмов, имеющих культурное и социальное значение для российского общества».

В Ассоциации предложили вариант, при котором поддержку будут получать не более 5—10 отечественных проектов в год. Причиной появления инициативы стали участившиеся случаи, когда продюсеры и прокатчики используют министерство культуры для расчистки проката под собственные проекты. В ассоциации считают, что подобное использование административных ресурсов вредит отечественной киноотрасли.

Источник: ТАСС