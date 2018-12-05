Владимир Мединский не поддержал ограничение льгот для российских проектов

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Министр культуры РФ Владимир Мединский не поддержал Ассоциацию владельцев кинотеатров, предложившую ограничить количество российских фильмов, получающих особые условия проката. Об этом глава ведомства сообщил на церемонии вручения государственных и ведомственных наград в атриуме Большого театра.

«Это нездоровое предложение, — заявил Мединский. — Мы за то, чтобы работать во взаимодействии с кинотеатрами и киносетями. Более того, Министерство культуры, как никто другой, заинтересовано в объективном развитии нашей кинотеатральной сети».

14 марта Ассоциация владельцев кинотеатров выступили с инициативой «создания совместной постоянно действующей рабочей группы представителей кинотеатров, дистрибьюторов, продюсеров и Фонда кино по разработке и реализации особых мер поддержки определенному количеству российских фильмов, имеющих культурное и социальное значение для российского общества».

В Ассоциации предложили вариант, при котором поддержку будут получать не более 5—10 отечественных проектов в год. Причиной появления инициативы стали участившиеся случаи, когда продюсеры и прокатчики используют министерство культуры для расчистки проката под собственные проекты. В ассоциации считают, что подобное использование административных ресурсов вредит отечественной киноотрасли.

Источник: ТАСС

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