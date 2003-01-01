Трейлер фильма «Синонимы»: Самоидентификация в европейской столице

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Израильтянин Йоав, отслужив в армии, прилетает в зимний Париж. Он рассчитывает начать новую жизнь в центре европейской культуры, порвать с милитаристским менталитетом и окончательно отказаться от прошлого. Йоав не намерен разговаривать на родном иврите и собирается во что бы то ни стало выучить французский.

Однако первая же ночь в Париже заканчивается неудачно, и Йоав в одночасье теряет все свои вещи, вплоть до трусов. Голого и замерзшего, его находят соседи. Они спасают юношу, выдают ему деньги, телефон и одежду. Так у него появляется новый шанс узнать Париж и уловить внутреннюю суть города.

Премьера «Синонимов» прошла на кинофестивале в Берлине, где фильм удостоился главного приза — «Золотого медведя». Критикам и зрителям очень понравилась абстрактная и безумная история, одновременно пропитанная любовью к Израилю, болью за его будущее и отторжением его настоящего.

Подробнее о «Синонимах» КиноПоиск рассказывал здесь.

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