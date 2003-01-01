YouTube может закрыть производство оригинального контента

Видеосервис YouTube планирует закрыть проект YouTube Original и окончательно отказаться от производства собственных сериалов, сообщает Bloomberg. Согласно информации издания, это решение продиктовано высокой стоимостью производства контента и сильной конкуренцией со стороны Netflix, Amazon, а теперь и Apple.

Представители видеосервиса, однако, отрицают информацию о закрытии YouTube Original. По их словам, многие заявленные проекты по-прежнему находятся в производстве, и в ближайшем будущем в работу будут запущены новые фильмы и сериалы.

YouTube Original начал свое существование в 2016 году. Видеосервис рассчитывал выйти на рынок стриминга и запустил в производство сразу несколько проектов, таких как «Уэйн», «Импульс», «Кобра Кай» и «Происхождение». Несмотря на качество, они не смогли вызвать массовый зрительский интерес, как это было в случае сериалов Netflix и Amazon.

Источники Bloomberg утверждают, что в итоге руководство сервиса решило отказаться от дорогостоящего производства и вместо этого сосредоточиться на развитии музыкального и игрового контента.

Источники: Bloomberg / Reuters