Зак Снайдер рассказал о нереализованной версии «Лиги справедливости»

После специального показа блокбастера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зак Снайдер пообщался со зрителями и рассказал о своих несостоявшихся планах на киновселенную DC. По словам режиссера, в какой-то момент студия и продюсеры испугались негативной критики и не дали ему закончить начатую историю.

«Оригинальная „Лига справедливости“, которую я написал с Крисом Террио — мы ее даже не сняли, — говорит Снайдер. — Настоящая идея, тяжелая, тяжелая идея, страшная идея — мы ее не воплотили, потому что реакция студии была: „Безумие!“»

Снайдер рассказал, что он планировал продолжить идею мрачного будущего со злым Суперменом. Эпизод с ночным кошмаром из «Бэтмен против Супермена» должен был получить развитие. Зрители бы увидели, как Дарксайд захватил Землю и как выжившие члены Лиги справедливости сражаются с захватчиками.

По задумке режиссера Бэтмен не смог защитить Лоис Лейн, которая в итоге погибла от рук Дарксайда. В итоге Супермен поддался влиянию уравнению антижизни и встал на сторону зла, виня Темного рыцаря в смерти возлюбленной. Киборг и Брюс Уэйн тем временем работали над тем, чтобы отправить Флэша в прошлое и предупредить Бэтмена.

Снайдер признался, что студии не понравилась причина распада Лиги, и они решили все изменить. В итоге на свет появилась другая «Лига справедливости», переделанная Джоссом Уидоном под присмотром Снайдера. Фильм не удовлетворил фанатов режиссера и не смог привлечь рядового зрители, в результате чего сборы картины составили всего 657 млн долларов при бюджете в 300 млн долларов.

Источник: JoBlo