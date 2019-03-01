Майкл Б. Джордан сыграет 400-летнего человека в фильме «Мафусаил»

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Студия Warner вновь взялась за фантастический проект «Мафусаил» и планирует пригласить на главную роль звезду «Черной Пантеры» Майкла Б. Джордана. Актеру предлагают сыграть практически бессмертного человека, который уже более 400 лет живет на Земле.

Джордан и его компания Outlier Society также планируют спродюсировать картину совместно с Дэвида Хеймана и Джеффри Клиффорда.

Warner уже 10 лет пытается запустить «Мафусаила» в производство. Впервые о нем стало известно в 2009 году, когда на режиссерский пост фильма претендовал Джеймс Уоткинс. Одно время на главную роль рассматривали Тома Круза. Зак Дин и Тони Гилрой успели поработать над сценарием. Однако, несмотря на все старания, проект так и не удалось сдвинуть с мертвой точки.

Источники описывают проект как умный, но энергичный триллер о человеке, который прожил более четырех веков. За это время он поднаторел в языках, накопил немало знаний и научился выживать в самых суровых обстоятельствах. Имя Мафусаил авторы взяли из Библии, где он упоминается как один из праотцов человечества, проживший до 969 лет.

В остальном о фильме практически ничего неизвестно. Отчасти из-за того, что сценарий «Мафусаила» регулярно переписывается.

В ближайшее время Майкл Б. Джордан приступит к съемкам в экранизации романа Тома Клэнси «Без жалости», где сыграет Джона Кларка, оперативника ЦРУ. Актер также спродюсирует экранизацию романа Марлона Джеймса «Черный леопард, красный волк», который называют «африканской „Игрой престолов“».

Источник: Deadline

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