Apple представил стриминговый сервис с оригинальным контентом

Apple запускает новый стриминговый сервис с оригинальным контентом под названием Apple TV Plus. Об этом было объявлено на презентации компании в Купертино.
Сервис появится осенью более чем в 100 странах. На сервисе не будет рекламы, и он будет доступен в приложении Apple TV. Стоимость подписки на Apple TV Plus пока не известна.
Свои проекты для Apple сделают Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Опра Уинфри, Джейсон Момоа, Кумэйл Нанджиани и другие голливудские звезды.
Спилберг пообещал возродить на Apple TV Plus фантастический сериал «Удивительные истории», который выходил на NBC с 1985 по 1987 годы. Уизерспун, Энистон и Карелл запускают проект под названием «Утреннее шоу», Джей Джей Абрамс сделает сериал Little Voice, Джейсон Момоа появится в постапокалиптическом сериале «Смотри», а Кумэйл Нанджиани в сериале «Мечта иммигранта».
Apple также показала имиджевый ролик сервиса, в котором снялись Стивен Спилберг, София Коппола, М. Найт Шьямалан, Джей Джей Абрамс, Дэмьен Шазелл, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Рон Ховард, Октавия Спенсер и другие знаменитости.
Стивен Спилберг ранее не раз критиковал Netflix, главного конкурента нового сервиса Apple. В частности, режиссер предлагал не номинировать фильмы Netflix на Оскар.
Вместе со стриминговым сервисом Apple представила обновленное приложение Apple TV, которое наконец появится на компьютерах Mac и в телевизорах Smart TV (Samsung, LG, Sony). Приложение обновится в мае этого года.
КиноПоиск подробно расскажет о том, зачем Apple свой контент и стриминговый сервис, в эксклюзивном репортаже из Купертино.