Apple представил стриминговый сервис с оригинальным контентом

Apple запускает новый стриминговый сервис с оригинальным контентом под названием Apple TV Plus. Об этом было объявлено на презентации компании в Купертино.

Сервис появится осенью более чем в 100 странах. На сервисе не будет рекламы, и он будет доступен в приложении Apple TV. Стоимость подписки на Apple TV Plus пока не известна.

Свои проекты для Apple сделают Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Опра Уинфри, Джейсон Момоа, Кумэйл Нанджиани и другие голливудские звезды.