Съемки «Джуманджи 2»: Новые костюмы для знакомых героев

Дуэйн Джонсон опубликовал в Instagram очередное фото со съемочной площадки «Джуманджи 2» — продолжения экшен-комедии «Джуманджи: Зов джунглей» . На этот раз Джонсон представил своим подписчикам себя в компании Карен Гиллан отдыхающими в перерыве между съемками. Если судить по фото, то в сиквеле герои появятся в новых костюмах, гораздо более теплых, особенно по сравнению с первым фильмом.

«Снимаем новый „Джуманджи“ вместе с моей соучастницей Карен Гиллан, — написал Джонсон под фото. — И если мы похожи на парочку ужасно неловких влюбленных тинейджеров, пытающихся совладать с невероятными суперспособностями в нашей вселенной „Джуманджи“, то исключительно потому, что так и есть. Обожаю работать и чувствовать себя неловко с этой девчонкой».

Сюжет сиквела не раскрывается. Точно можно сказать, что в центре истории вновь окажется проклятая игра про джунгли, которая придумает новый способ устроить героям веселую жизнь.

Кроме основного актерского состава прошлого фильма, в сиквеле вернутся и молодые актеры, сыгравшие главных героев за пределами «Джуманджи». В фильме также снимаются Дэнни ДеВито, Дэнни Гловер и Аквафина. Постановщик «Зова джунглей» Джейк Кэздан занимает режиссерское кресло продолжения.

«Джуманджи: Зов джунглей» — продолжение фильма 1995 года. При бюджете в 90 млн долларов первый фильм собрал в Штатах 317 млн долларов. С выходом на международный рынок сумма сборов выросла до 769 млн долларов и в итоге составила 962 млн долларов. Студия не задумываясь начала работу над сиквелом.