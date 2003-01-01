Постеры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Супергерой и турист

Студия Sony опубликовала три новых постера фильма «Человек-паук: Вдали от дома», где ползучий супергерой отправляется в тур по Европе. В связи с этим и плакаты, где Человек-паук наслаждается достопримечательностями — сидит на вершине «Лондонского глаза», позирует на фоне Бранденбургских ворот в Берлине и зависает в Венеции неподалеку от моста Риальто.

В новом фильме Питер Паркер (Том Холланд) вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям не удастся, так как в скором времени помощь Человека-паука потребуется бывшему директору «Щ.И.Т.» Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Теперь Питер должен вновь примерить костюм, объединиться с загадочным Мистерио (Джейк Джилленхол) и спасти мир от новой угрозы — могущественных существ, повелевающих четырьмя стихиями.