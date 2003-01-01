Постеры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Супергерой и турист

СегодняОбсудить0

Студия Sony опубликовала три новых постера фильма «Человек-паук: Вдали от дома», где ползучий супергерой отправляется в тур по Европе. В связи с этим и плакаты, где Человек-паук наслаждается достопримечательностями — сидит на вершине «Лондонского глаза», позирует на фоне Бранденбургских ворот в Берлине и зависает в Венеции неподалеку от моста Риальто.

В новом фильме Питер Паркер (Том Холланд) вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям не удастся, так как в скором времени помощь Человека-паука потребуется бывшему директору «Щ.И.Т.» Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Теперь Питер должен вновь примерить костюм, объединиться с загадочным Мистерио (Джейк Джилленхол) и спасти мир от новой угрозы — могущественных существ, повелевающих четырьмя стихиями.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Студия Disney вернула Джеймса Ганна на пост режиссера «Стражей Галактики 3»

15 марта

Студия Marvel исправила ошибку на постере четвертых «Мстителей»

15 марта

«Гамбит» пострадал из-за провала «Фантастической четверки»

12 марта

Исследование: Сколько шуток в фильмах Marvel

5 марта

Главное сегодня

Apple представил стриминговый сервис с оригинальным контентом

Сегодня

Съемки «Джуманджи 2»: Новые костюмы для знакомых героев

Сегодня

Американский бокс-офис: «Мы» сделали всех

Сегодня

Веселье на просторах DC: Первые рецензии на фильм «Шазам!»

Сегодня

«Шторм» на Финском заливе: Репортаж со съемок сериала Бориса Хлебникова

Сегодня

Постеры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Супергерой и турист

Сегодня

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании