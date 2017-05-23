Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

СегодняОбсудить0

На церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными и ведомственными наградами Министерства культуры РФ режиссер Федор Бондарчук выступил с предложением освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

«Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит — Следственный комитет, Министерство внутренних дел, прокуратуру, — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста», — сказал Бондарчук, получивший орден Александра Невского из рук министра культуры РФ Владимира Мединского.

В августе 2017 года Серебренникова задержали прямо на съемках фильма «Лето» в Санкт-Петербурге. Его вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». С того момента режиссер находился под домашним арестом, где и продолжал работу над лентой о Викторе Цое.

Бондарчук до этого уже выступал в защиту Серебренникова. В 2017 году после обысков в «Гоголь-центре» он приехал к зданию театра, чтобы поддержать арестованного режиссера.

«Кирилл Серебренников не просто начинающий молодой режиссер, это гордость России, он представляет страну в мире, — заявил тогда Бондарчук. — Его знают в мире. Не отреагировать на это нельзя и хотя бы в какой-то попытке разобраться, что же все-таки происходит и где Кирилл Серебренников».

Источник: «РИА Новости» / «Медуза»

Смотрите также

Данила Козловский снимет триллер о катастрофе в Чернобыле

21 марта

«Квартет И» сделает сиквел «Громкой связи»

18 марта

Роман Курцын: «Мы предлагаем влюбленным таблетку от кризиса»

15 февраля

Бывший директор Фонда кино возглавит «Кинопрайм»

28 февраля

Главное сегодня

Apple представил стриминговый сервис с оригинальным контентом

Сегодня

Съемки «Джуманджи 2»: Новые костюмы для знакомых героев

Сегодня

Американский бокс-офис: «Мы» сделали всех

Сегодня

Веселье на просторах DC: Первые рецензии на фильм «Шазам!»

Сегодня

«Шторм» на Финском заливе: Репортаж со съемок сериала Бориса Хлебникова

Сегодня

Постеры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Супергерой и турист

Сегодня

Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании