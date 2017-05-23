Федор Бондарчук призвал освободить Кирилла Серебренникова

На церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными и ведомственными наградами Министерства культуры РФ режиссер Федор Бондарчук выступил с предложением освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

«Не могу не воспользоваться возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит — Следственный комитет, Министерство внутренних дел, прокуратуру, — до решения суда освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста», — сказал Бондарчук, получивший орден Александра Невского из рук министра культуры РФ Владимира Мединского.

В августе 2017 года Серебренникова задержали прямо на съемках фильма «Лето» в Санкт-Петербурге. Его вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». С того момента режиссер находился под домашним арестом, где и продолжал работу над лентой о Викторе Цое.

Бондарчук до этого уже выступал в защиту Серебренникова. В 2017 году после обысков в «Гоголь-центре» он приехал к зданию театра, чтобы поддержать арестованного режиссера.

«Кирилл Серебренников не просто начинающий молодой режиссер, это гордость России, он представляет страну в мире, — заявил тогда Бондарчук. — Его знают в мире. Не отреагировать на это нельзя и хотя бы в какой-то попытке разобраться, что же все-таки происходит и где Кирилл Серебренников».

Источник: «РИА Новости» / «Медуза»