Сарик Андреасян предложил Юрию Дудю сделать с ним интервью

Режиссер фильмов «Защитники» и «Непрощенный» Сарик Андреасян опубликовал в Instagram видеообращение к Юрию Дудю, где предложил сделать с ним исчерпывающее интервью. Андресяна не устраивает, что ведущий интернет-передачи «вДудь» постоянно спрашивает своих гостей о его творчестве, но при этом до сих пор не попытался поговорить с постановщиком лично.
«Если бы не Сарик Андреасян, Юрий Дудь лишился бы 10% вопросов, которые он задает своим гостям, — написал Андреасян под роликом. — Предлагаю закрыть этот гештальт в любом удобном вам формате: дуэль, коктейль, баттл!»
Юрий Дудь пока никак не отреагировал на предложение Андреасяна.
Сарик Андреасян — сооснователь кинокомпании Enjoy Movies и режиссер множества отечественных комедий, включая «Тот еще Карлосон!» и «Беременный». Для большинства российских зрителей его фамилия стала синонимом плохого кино, а его картины часто получают низкие оценки критиков и становятся предметов насмешек со стороны интернет-личностей.
Сейчас Андреасян, недавно попробовавший себя в качестве постановщика драм, работает над комедией «Каникулы в юбках». Кроме этого, он выступает продюсером фантастической картины «Кома» и экранизации романа Евгения Замятина «Мы».