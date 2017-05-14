Американский бокс-офис: «Мы» сделали всех

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 22 по 24 марта. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Мы» (1-я неделя), 70,3 млн долларов, 3741 кинотеатр Новый хоррор Джордана Пила (автора «Прочь») ошеломил всех, включая аналитиков бокс-офиса. На прошлой неделе фильму прочили результат в районе 40 млн долларов, но «Мы» заработал почти вдвое больше. 70 миллионов за уик-энд — это не просто много, это третий результат в истории для жанра ужасов. Больше было только у «Оно» и нового «Хеллоуина». По сюжету счастливая семья с двумя детьми едет на отдых в загородный дом. Как обычно бывает в этих обстоятельствах в этом жанре, к ним приходят незваные гости с нехорошими намерениями. Но это бы не был фильм Джордана Пила, если бы дальше события развивались по шаблонам хорроров. Во-первых, зловещие посетители — это двойники главных героев. А что во-вторых и в-третьих, уже спойлер. В рекламной кампании «Мы», включая трейлеры, подробности сюжета тщательно скрывались, и это помогло создать интригу и ажиотаж вокруг картины, к которой из-за имени режиссера и сценариста было приковано много внимания. После успеха «Мы» можно утверждать, что Пил стал настоящей звездой режиссуры. Конечно, помогло и участие Лупиты Нионго с ее 7 миллионами подписчиков в Instagram, но более важным фактором стало именно авторство Пила.

Дело в том, что современная публика плохо ходит на истории, про которые ей ничего не известно: чтобы потратить деньги на билет, нужна уверенность в том, что не будешь разочарован. И до сих пор хоррор мог заработать такие деньги лишь в том случае, если за ним стояли бестселлер («Оно» снято по Стивену Кингу) или франшиза («Хеллоуин»). «Мы» сняты по оригинальному сценарию. Слова «от автора „Прочь“» оказались для зрителей достаточной рекомендацией. По этому показателю ему принадлежит еще одно достижение, которое звучит совсем уж невероятно: ни один оригинальный сюжет не заработал столько в дебютный уик-энд со времен «Аватара» (у того было 77 миллионов). Так что в нынешнем Голливуде, состоящем из сиквелов, ремейков и экранизаций, «Мы» выглядят совершенно уникальным явлением. Фильм имеет шансы войти в итоговую десятку за год. Сейчас ему можно смело прогнозировать сборы выше 200 миллионов в американском прокате. С учетом международной прибыли (16,7 млн долларов) «Мы» за несколько дней собрали в четыре раза больше своего бюджета в 20 миллионов.

2. «Капитан Марвел» (3-я неделя), 35 млн долларов (-48,5%), 4278 кинотеатров (-32) Марвеловский блокбастер уступил капитанский мостик, но в убытке не остался. Правда, главные его достижения на прошлой неделе были связаны с мировыми сборами. К 35 миллионам в Америке «Капитан» добавила еще 52 за рубежом. Среди героев, которых Кэрол Дэнверс обошла по цифрам на этой неделе, есть как ее коллеги по Marvel («Тор: Рагнарёк», два фильма о Человеке-пауке), так и конкуренты из DC — «Бэтмен против Супермена» и «Чудо-женщина», с которой «Капитана» по понятным причинам сравнивают чаще всего. Сейчас у героини Бри Ларсон 321 миллион в Америке и 910 миллионов в мире. Было бы и больше, если б не неожиданный успех тайваньской мелодрамы «Печальная история», которая вторую неделю лидирует в китайском прокате.

3. «Волшебный парк Джун» (2-я неделя), 9 млн долларов (-43,2%), 3838 кинотеатров

Весенние каникулы в американских школах не очень помогли «Волшебному парку», который потерял 43% от результата своей первой недели. В прокате до сих пор достаточно предложений для семейного просмотра, и мультфильму не удалось найти своего зрителя. Затраты в 100 млн долларов он, очевидно, не оправдает.

4. «В метре друг от друга» (2-я неделя), 8,8 млн долларов (-33,7%), 2866 кинотеатров (+63) Мелодрама о подростках, которые вынуждены любить друг друга с расстояния вытянутой руки (этого требует лечение от муковисцидоза), неплохо выдержала вторую неделю. Сейчас у фильма 26 миллионов сборов в США — при бюджете в 7 миллионов это хорошие цифры. Кроме того, «В метре друг от друга» хорошо принимают за границей: в Италии он и вовсе занял первое место в свой стартовый уик-энд.

5. «Как приручить дракона 3» (5-я неделя), 6,5 млн долларов (-29,6%), 3347 кинотеатров (-380)

Достойная неделя для викингов и драконов. Завершение трилогии скоро догонит первую часть по мировым сборам (сейчас 488 миллионов, у оригинала было 494). Правда, достижения первого сиквела (621 миллион в мире) остаются недосягаемы.

6. «Мэдея на похоронах» (4-я неделя), 4,5 млн долларов (-42,6%), 2187 кинотеатров (-163) Похоронный юмор Тайлера Перри четвертую неделю держит малобюджетную комедию в десятке, и это явно не конец. Сейчас у фильма 65 миллионов. Так что, может быть, Перри и передумает завершать свою личную франшизу о Мэдее.

7. «Глория Белл» (3-я неделя), 1,8 млн долларов (+394,5%), 654 кинотеатра (+615)

На третьей неделе картина Себастьяна Лелио вышла из ограниченного проката в 600 с лишним кинотеатрах. Чилийский режиссер сделал американскую версию своего же фильма «Глория» об одинокой женщине, которая проводит выходные на вечеринках «для тех, кому за». Шесть лет назад «Глорию» показывали на фестивалях в Берлине и Торонто и выдвигали на «Оскар» от Чили (но не отобрали в шорт-лист). Впрочем, это не прямой ремейк, а вариация на тему. Как и оригинал, фильм сделан фактически в соавторстве с исполнительницей главной роли. В том случае это была Паулина Гарсиа, а здесь — Джулианна Мур, предложившая свою интерпретацию персонажа. Отзывы критики сплошь положительные (94% на Rotten Tomatoes — тот же уровень, что у «Мы»), и большинство рецензентов в первую очередь воспринимают «Глорию Белл» как актерский бенефис Мур.

8. «Не запятнай Фриду 2» (2-я неделя), 1,8 млн долларов (-53,5%), 472 кинотеатра В параллельном прокате для испаноязычных американцев продолжает собирать деньги непритязательная комедия про любовь. У «Фриды 2» по-прежнему отличные сборы на копию, а на действительно большие сборы она претендовать в принципе не могла.

9. «ЛЕГО Фильм 2» (7-я неделя), 1,1 млн долларов (-47,7%), 1389 кинотеатров (-657) «ЛЕГО Фильм» продержался семь недель в десятке и покидает ее на отметке в 103 миллиона. Язык не повернется назвать такие цифры маленькими, но по сравнению с другими фильмами франшизы действительно могло бы быть больше.

10. «Алита: Боевой ангел» (6-я неделя), 1 млн долларов (-46,6%), 1439 кинотеатров (-257)

То же можно сказать о боевом киборге с большими глазами из фильма Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона. Заработав миллион с копейками, «Алита» замкнула десятку. За шесть недель она принесла почившей студии Fox 83 млн долларов.