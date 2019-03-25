«Богемская рапсодия» подверглась цензуре в Китае

Чтобы получить доступ к китайскому прокату, продюсерам биографического фильма «Богемская рапсодия» пришлось вырезать из картины несколько сцен, важных для персонажа Фредди Меркьюри. По данным зарубежных СМИ, из байопика удалили все сцены, так или иначе упоминающие гомосексуальность певца, а также эпизоды с употреблением наркотиков.

В конце февраля стало известно, что «Богемская рапсодия» выйдет в Китае, одном из самых прибыльных рынков для современного Голливуда. Однако еще в 2016 году китайские цензоры запретили показывать «абнормальное сексуальное поведение» в кино и на телевидении. В итоге 22 марта байопик вышел сокращенным.

Из фильма вырезали поцелуй Меркьюри с Полом Прентером и будущим партнером Джимом. Исчезла сцена, где певец обсуждает с Мэри Остин свою сексуальную ориентацию и съемки клипа на песню «I Want to Break Free», где музыканты переодевались в женскую одежду. Под сокращение попал даже финальный концерт. В итоге в фильме появилось несколько сюжетных дыр.

Несмотря на цензуру, некоторые члены китайского ЛГБТ-сообщества считают выход «Богемской рапсодии» победой, так как в Поднебесной выходит очень лимитированное количество западных фильмов. Местный активист Фэн Попо, однако, призвал не радоваться подобной победе и напомнил о вреде бесконтрольной цензуры.

«Богемская рапсодия» рассказывает о становлении и восхождении на музыкальный олимп группы Queen, начиная с первых выступлений в клубах и заканчивая масштабным благотворительным концертом. В центре сюжета находится Меркьюри, сын иммигранта, который пытается с помощью музыки найти свое место в мире.

Проблемы на производстве не помешали «Богемской рапсодии» добиться оглушительного успеха в прокате. При бюджете в 52 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 875 млн долларов. Картина также стала четырехкратным лауреатом премии «Оскар-2019» и принесла Рами Малеку заветную статуэтку за роль Меркьюри.

Источник: CNN