Американские школьники сделали постановку по фильму «Чужой»

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Театральный класс школы города Берген, Нью-Джерси, сделал постановку по мотивам космического хоррора Ридли Скотта «Чужой». Школьники при поддержке учителей детально воссоздали декорации и атмосферу фильма, вплоть до ксеноморфа, который при условии, что речь идет о школьном театре, получился чрезвычайно реалистичным.

Сцена с фейсхаггером:

Смерть одного из членов экипажа «Ностромо»:

Несколько фотографий постановки:

Всю постановку придумал учитель театра Перфекто Куерво, большой поклонник оригинальной ленты, которой в этом году как раз исполнилось 40 лет. На протяжении двух месяцев он работал над сценарием, чтобы органично перенести ее на сцену школьного театра. В итоге получилась достоверная адаптация, куда было добавлено несколько сцен, чтобы дать время для смены декораций. При этом все, от костюмов до декораций, создавалось с нуля своими руками и с применением всех возможных материалов.

Фото с постановки поделились даже в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

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