Веселье на просторах DC: Первые рецензии на фильм «Шазам!»

После первых радостных отзывов в сети появились полноценные рецензии на картину «Шазам!». История 14-летнего Билли Бэтсона, который стараниями умирающего волшебника превратился во взрослого супергероя, приглянулась критикам: сейчас при 58 рецензиях на Rotten Tomatoes у фильма внушительные 93% «свежести». Во все рецензиях можно встретить общий мотив, что студия Warner выбрала верное новое направление для киновселенной DC. Картина Дэвида Ф. Сандберга получилась веселой и душевной, где за яркой картинкой и отличными шутками скрывается трогательная история о семье. Все также единогласно хвалят Закари Ливая: актер идеально вписался в роль широкоплечего супергероя, который в душе в прямом смысле еще ребенок. Вот что пишут рецензенты о фильме «Шазам!». Молли Фриман, Screen Rant «„Шазам!“ из-за того, как Сандберг и Генри Гайден выстраивают мир вокруг персонажа, отличается от других проектов DC, вышедших за последние годы. И потому, что история происхождения Шазама достаточно дурашливая, фильм и получился легче и смешнее. Хотя там все равно есть заслуженные мрачные и драматичные моменты, даже если общий баланс не совсем соблюдается». Оуэн Глейберман, Variety «В отличие от других фильмов о супергероях, „Шазам!“ — просто легкая, смешная, реальная, захватывающая и обманчивая экшен-комедия о мальчике в теле взрослого. Фильм, другими словами, „Большой“ в трико. И именно Закари Ливай заставляет всю историю работать, как и Том Хэнкс в свое время».

«Шазам!»

Сусана Поло, Polygon «„Шазам!“ с распростертыми объятиями принимает все абсурдные элементы предыстории Билли Бэтсона: поездки в метро, волшебники, смесь из героев христианской, иудейской и греческой мифологий, супергерой в плаще участника оркестра марширующих музыкантов. Тем менее фильм работает, потому что делает вид, что ничего абсурдного во всем этом нет. Я бы даже сказала, он справляется с этой задачей лучше „Аквамена“, несмотря на то что фантастические события фильма „Шазам!“ разворачиваются на фоне Филадельфии». Крис Нашавати, EW «Фактически „Шазам!“ — два фильма в одном. В одном Ливай и сводный брат-умник (молодой и свежий Джек Дидан Грейзер), в другом — Марк Стронг и вся его злобная компьютерная чушь. Они оба вцепились в схватке в попытке вырвать душу истории. Я был в восторге от одной и прозевал другую». Джим Вейвода, IGN «„Шазам!“ — самый радостный и милый фильм DC со времен „Супермена“ Кристофера Рива, смешная, но реальная история взросления мальчика, который понимает, что с большой силой приходит и большая ответственность. Он, разумеется, не изобретает заново жанр супергеройского кино, но, бесспорно, это веселый способ провести время, и после просмотра мне захотелось вновь увидеть этих очаровательных персонажей в новых приключениях».

«Шазам!»