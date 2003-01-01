Тайка Вайтити озвучит дроида в сериале «Мандалорец»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити не только поставил один из эпизодов сериала «Мандалорец» , многосерийного спин-оффа «Звездных войн» , но и озвучил одного из персонажей. Создатель и шоураннер проекта Джон Фавро поделился в Instagram фото с Вайтити в будке звукозаписи, где он, судя по всему, записывает реплики для дроида-наемника IG-88.

Стоит отметить, что Фавро не подтвердил, для кого именно Вайтити записывает реплики. На фото действительно представлен IG-88, но есть вероятность, что герой Вайтити просто разговаривает со смертоносным дроидом.

Дроиды серии IG-88 — одни из самых известных наемников в Галактике, которые под прикрытием охоты за головами и заказных убийств вынашивают планы революции дроидов. Один из них впервые появился на экране в 1980 году в фильме «Империя наносит ответный удар», где вошел в состав группы охотников за головами, нанятых Дартом Вейдером.

«Мандалорец» рассказывает о приключениях одинокого мандалорца-наемника, живущего на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Некогда член расы благородных воинов, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Действие сериала разворачивается после краха Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы».

«Мандалорец» выйдет на стрим-сервисе Disney+, но точная дата премьеры пока не сообщается.