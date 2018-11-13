Ушел из жизни режиссер и сценарист Ларри Коэн

В Лос-Анджелесе на 78-м году жизни скончался режиссер и сценарист Ларри Коэн, создатель серии хорроров «Оно живо». Он ушел из жизни в окружении близких.

О смерти режиссера сообщили на его официальной странице в Facebook: «Вся команда #КорольКоэн скорбит о потере своей звезды, героя и короля Ларри Коэна. Лишь его невероятное великодушие могло превзойти его бесподобные таланты. Его след навсегда останется в кино и телевидении. Наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и поклонникам».

Коэн родился 15 июля 1941 года в Нью-Йорке. Его карьера началась на ТВ, где он работал сценаристом. Он приложил руку к созданию телесериалов «Защитники», «Беглец» и «Шпионаж».

В 1970-е он работал над телефильмами о детективе Коломбо и тогда же переключился на полнометражное кино. В 1974 году Коэн написал и поставил хоррор «Оно живо», собравший в прокате 14 млн долларов и породивший два продолжения.

Всю жизнь Коэн активно работал как сценарист и режиссер. Его последним проектом стала хоррор-антология «Мастера ужасов».

Источник: Deadline