Кадр из фильма «Джокер»: Будущий Клоун готовится

Тодд Филлипс ненадолго оторвался от монтажа «Джокера» и опубликовал в Instagram новый кадр из фильма о происхождении главного противника Бэтмена. На фото Артур ( Хоакин Феникс ), еще до превращения в Джокера, сосредоточено изучает записи передачи Мюррея Франклина ( Роберт де Ниро ). Предполагается, что именно неудачное выступление в его программе в итоге подтолкнет Артура к безумию.

Действие картины развернется в 1980-е. Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик, он планирует поухаживать за стареющей матерью (Фрэнсис Конрой), перевести дыхание и попытаться вновь запустить свою карьеру юмориста. Его мало волнует, что происходит вокруг. Но в прошлом Артура скрыт секрет: история Флеков каким-то образом связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. В конечном итоге эта тайна заставит Артура отбросить цивилизованный облик и принять новую роль — Клоуна, короля преступного мира.

Филлипс написал сценарий совместно со Скоттом Сильвером и поставис картину. В фильме также снялись Зази Битц, Марк Мэрон, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой и Бретт Каллен.