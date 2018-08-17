Дэнни Трехо озвучил обезьянку в фильме «Дора и Затерянный город»

Дэнни Трехо раскрыл в Twitter, что в фильме «Дора и Затерянный город» обезьянка Бутс разговаривает его голосом. «Слухи оказались правдой. Наконец-то могу рассказать вам, что я обезьяна… Бутс!» — написал актер и вывесил постер игрового ремейка мультсериала «Даша-путешественница» .

«Дора и Затерянный город» рассказывает о девочке (Изабела Монер), которая почти свою жизнь прожила в джунглях вместе с родителями-исследователями. Дора давно чувствует себя как рыба в воде среди диких животных, с легкостью ориентируется в лесу и всегда готова к любой опасности. Однако в скором времени ей придется столкнуться с самым странным испытанием — обыкновенной школой.

В школе она чувствует себя не в своей тарелке и не знает, как себя правильно вести. Возможность проявить себя появляется одновременно с таинственным исчезновением родителей. Теперь Дора вместе со своей верной обезьянкой Бутсом и кузеном Диего должна отправиться на поиски родных и разгадать секрет древней цивилизации.

Обучающий детский мультсериал «Даша-путешественница» (в оригинале «Дора-путешественница») выходил на канале Nickelodeon с 2000 по 2014 год. Главная героиня повествовала и исследовала мир вместе с юным зрителем, попутно предотвращая преступления лисенка Жулика.