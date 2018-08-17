Продюсер «Зеленой комнаты» снимет ремейк «Токсичного мстителя»

Мэйкон Блэр, режиссер картины «В этом мире я больше не чувствую себя как дома», напишет и поставит для студии Legendary перезапуск черной комедии «Токсичный мститель». Майкл Херц и Ллойд Кауфман, постановщики оригинального фильма, спродюсируют ремейк.

«Токсичный мститель» рассказывает об уборщике фитнес-клуба Мелвине. Слабак и неудачник, он привык быть постоянным объектом для издевательств и насмешек. Очередной злой розыгрыш заканчивается тем, что он падает в чан с радиоактивным отходами и мутирует в огромного монстра с нечеловеческой силой.

Так Мелвин превращается в Токсичного мстителя и начинает борьбу с преступностью на улицах родного города.

Лента треш-студии Troma приглянулась зрителю своей кровожадностью и безбашенностью. Впоследствии было выпущено три полнометражных продолжения, мультсериал, мюзикл и комиксы. В 2018 году «Токсичный мститель» введен в Библиотеку Конгресса США.

Идея ремейка «Токсичного мстителя» существует в Голливуде давно. В 2010 году права на картину приобрел Акива Голдсман, который хотел сделать персонажа похожим на типичного супергероя. В 2013-м картиной даже заинтересовался Арнольд Шварценеггер, но в итоге проект заглох еще на старте, и права вернулись студии Torma.

Источник: Variety