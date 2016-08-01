Лора Линни сыграет в гей-драме Вигго Мортенсена

Звезда «Зеленой книги» дебютирует в режиссуре драмой «Падение» об отношениях стареющего отца со своим сыном. Мортенсен сам написал сценарий и сыграет одну из ролей — Джона Петерсена, который живет вместе со своим партнером Эриком и приемной дочерью Моникой (Габби Велис) в Южной Калифорнии. Отец Джона — фермер Уиллис (Ларс Хенриксен), человек старой закалки, привыкший к традиционной модели семьи. Но он стареет и вынужден перебраться к сыну, что вызывает столкновение двух миров.

Лоре Линни досталась роль сестры Петерсена. Мать героя сыграет Ханна Гросс из сериала «Охотники за разумом», а Эрика — Терри Чен («Карточный домик»). Также в картине занят Сверрир Гуднасон из «Девушки, которая застряла в паутине», но какая роль ему досталась, пока не известно.

Съемки «Падения» уже идут в Торонто. Вигго Мортенсен, помимо актерской и режиссерской должностей, занимается еще и продюсированием картины вместе с Дэниэлом Бекерманом и Крисом Кёрлингом.

Источник: Deadline