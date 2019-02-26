Netflix снимет современную версию «Трех мушкетеров»

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Стриминговый сервис выбрал для фильма сценарий Харрисона Куэри на основе классики Александра Дюма. Подробностей нет, известно лишь, что история д’Артаньяна и трех мушкетеров будет сделана в духе «Миссия: невыполнима». Продюсерами станут Эрик Ньюман и Брайан Унклесс из компании Screen Arcade, сделавшие для Netflix «Яркость» с Уиллом Смитом, а также Скотт Глассголд. Супервайзером от стримингового сервиса выступит Сара Бауэн, тоже работавшая над «Яркостью».

Netflix уже во второй раз выбирает сценарий Харрисона Куэри для работы. В 2017 году сервис купил за миллион долларов военную историю «На тропе войны», которую сценарно доработает и снимет Эндрю Доминик, спродюсирует Ридли Скотт, а главную роль в фильме сыграет Том Харди.

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