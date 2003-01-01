Создатели сериала «Темная башня» нашли актера на роль Стрелка

Сэм Страйк («Охотник за разумом») и Яспер Пяякконен («Черный клановец») исполнят главные роли в сериале Amazon «Темная башня» — экранизации одноименного цикла фантастических романов Стивена Кинга. Шоураннером проекта выступает Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»).

Страйк сыграет Роланда Дискейна, также известного как Стрелок, центрального персонажа «Темной башни». Рыцарь пограничной зоны, он вместо шпаг и мечей использует револьверы. Он хочет спасти свой загнивающий мир, достигнув башни, расположенной в сосредоточении времени и пространства.

В помощь себе Роланд призывает из нашего мира наркомана Эдди, безногую Сюзанну Дин и мальчика по имени Джейк. Вместе они формируют ка-тет — группу, которой суждено быть вместе. Их дорога из желтого кирпича — один из шести невидимых лучей, связывающих воедино мир Роланда. Он ведет непосредственно к башне.

Противостоит им Человек в черном — дьявол с множеством имен. В этой роли появится Пяякконен. Нестареющий обманщик и колдун, он также желает попасть в башню и править королевствами, кажущимися бесконечными. Человек в черном — персонаж непростой, предпочитающий оставаться в тени, но его угрожающее присутствие отчетливо ощущается везде.

Согласно источникам, сериал расскажет, как Роланд стал Стрелком и как впервые встретился с Человеком в черном.

Представители Amazon никак не прокомментировали эту информацию.

Страйк недавно снялся в многосерийной экранизации романа Джорджа Р. Р. Мартина «Летящие сквозь ночь». В 2019 году зрители смогут увидеть актера в сериале HBO «Чернобыль».

Пяякконен знаком зрителю по роли Феликса в фильме Спайка Ли «Черный клановец». В ближайшем будущем он приступит к съемкам в новом проекте режиссера Da 5 Bloods.

Источник: Variety