Netflix провел эксперимент на сериале «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый гигант признался, что впервые применил выборочный показ серий разным пользователям. Эксперимент заметили пользователи Твиттера и Reddit, сравнив перечень 18 серий «Любовь, смерть и роботы». Выяснилось, что у некоторых они показывались в другом порядке.

Например, у журналиста IndieWire Стива Грина сериал начинался с эпизода «Когда йогурт захватил мир», тогда как у большинства первый эпизод — «Преимущество Сонни». Общественный активист и гомосексуал Лукас Томс предположил, что ему предложили начать просмотр с «Преимущества Сонни» потому, что в сюжете есть лесбийская линия, а его гетеросексуальному другу — «За Разломом Орла», поскольку в фильме любовная линия между мужчиной и женщиной.

«Только что обнаружил самую безумную вещь. Порядок серий нового шоу Netflix „Любовь, смерть и роботы“ меняется в зависимости от того, считает ли Netflix тебя геем или натуралом».