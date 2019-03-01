Netflix провел эксперимент на сериале «Любовь, смерть и роботы»

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Стриминговый гигант признался, что впервые применил выборочный показ серий разным пользователям. Эксперимент заметили пользователи Твиттера и Reddit, сравнив перечень 18 серий «Любовь, смерть и роботы». Выяснилось, что у некоторых они показывались в другом порядке.

Например, у журналиста IndieWire Стива Грина сериал начинался с эпизода «Когда йогурт захватил мир», тогда как у большинства первый эпизод — «Преимущество Сонни». Общественный активист и гомосексуал Лукас Томс предположил, что ему предложили начать просмотр с «Преимущества Сонни» потому, что в сюжете есть лесбийская линия, а его гетеросексуальному другу — «За Разломом Орла», поскольку в фильме любовная линия между мужчиной и женщиной.

«Только что обнаружил самую безумную вещь. Порядок серий нового шоу Netflix „Любовь, смерть и роботы“ меняется в зависимости от того, считает ли Netflix тебя геем или натуралом».

Сервис с одной стороны, опроверг эту информацию, с другой — признал, что эксперимент все-таки был: «У нас никогда не было такого сериала, так что мы попробовали нечто совершенно новое — представили эпизоды в четырех разных вариантах. Версия, которую вы видели, не имеет ничего общего с гендерной, этнической или сексуальной идентификацией — у нас даже нет такой информации».

Позже компания подтвердила изданию Slate, что различные последовательности были частью преднамеренного тестирования, и что эти тесты обычно «врьируются в зависимости от хронометража и региона и могут не использоваться в дальнейшем». Представитель Netflix также добавил, что компания собирает пользовательские данные по просмотрам и только.

Читайте наш разбор сериала и аргументы для его просмотра вот тут.

Источник: IndieWire

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