Трейлер «Джона Уика 3»: Время на исходе, мистер Уик

Джон Уик, один из самых знаменитых убийц в мире, спасается бегством, ведь он нарушил главное правило для всех киллеров — никого не убивать на территории отеля «Континенталь». У него есть всего час форы, после чего за ним начнется полномасштабная охота, ведь каждый желает прославиться и убить легендарного хитмэна по прозвищу Баба-яга. Чтобы спасти свою жизнь и остановить бойню, Уик вынужден использовать все свои старые знакомства и связи, многие из которые не торопятся просто так помогать киллеру.

В 2014 году «Джон Уик» представлял собой любопытный боевик о бывшем киллере, мстящем за убитую собаку. Но интересный мир и тщательно поставленные перестрелки привели к тому, что на свет родилась одна из самых популярных современных экшен-франшиз. Теперь это история захватывающего мира профессиональных убийц, наделенного собственной историей и мифологией, в центре которой оказался герой Киану Ривза.

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