«Однажды… в Голливуде»: Кого мы увидели в трейлере

Действие нового фильма Квентина Тарантино разворачивается в 1969 году. В центре событий — актер вестернов Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. И поскольку действие происходит в Голливуде, зритель окунется в мир Фабрики грез по полной. Вышедший трейлер дал почувствовать вкус картины — нас ждет сочное, яркое, эклектичное зрелище со звездами той эпохи. Посмотрим, кто из реальных людей был заявлен в ролике. Во-первых, сами Далтон и Бут (Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт). Это — вымышленные персонажи, но, по обмолвкам самого Тарантино, у них есть прототипы — Берт Рейнолдс и его дублер Хэл Нидэм, которые плотно сотрудничали, и Нидэм даже жил дома у Рейнолдса какое-то время. Согласно временной линии фильма, Рик Далтон — звезда вестерн-шоу Bounty Law, что совпадает с сериалом Рейнолдса «Дымок из ствола».

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

В открывающей сцене трейлера мы видим, как у Далтона и Бута берет интервью неизвестный тележурналист — его играет Спенсер Гаррет. Это возможная отсылка к Тому Брокау, ведущему ночных новостей на NBC с 1963 по 1973 годы. Брокау также известен тем, что часто появляется в разных фильмах в роли самого себя.

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

Также в трейлере не раз появляется Марго Робби в роли Шэрон Тейт — актрисы и жены Романа Полански, убитой на девятом месяце беременности сектантами Чарльза Мэнсона. Отметим кадр, в котором актриса танцует на психоделическом фоне в платье с надписями Hollywood — это, скорее всего, отсылка к фильмам Тейт «Долина кукол» и «Команда разрушителей». У последнего есть клип в сети, где Шэрон танцует схожим образом.

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

Есть в трейлере и «девочки Мэнсона» — члены «Семьи» Чарльза Мэнсона. В центре — персонаж Китти Кэт, который явно основан на одной из сектанток Китти Лютсингер: ее играет Маргарет Куэлли из «Оставленных». Вторую справа из «девочек» играет Харли Куиин Смит, дочка Кевина Смита.

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

Одно из самых ярких «звездных» появлений в трейлере — Брюс Ли в исполнении Майка Мо. Мы видим его диалог с Клиффом Бутом о том, что «мы начнем сражаться, я случайно убью тебя и попаду в тюрьму», затем Брюс тренирует Клиффа и репетирует сцену драки. В реальной жизни Брюс тренировал и Шэрон Тейт для «Команды разрушителей», более того — в ночь, когда Шэрон и ее друзья были убиты, он был дома буквально за углом от места преступления.

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

Еще один кадр из трейлера — Брюс тренирует Джея Себринга (Эмиль Хирш). Это тот самый дом, в котором и произойдет страшная резня. Себринг, знаменитый голливудский стилист мужских причесок, был бывшим возлюбленным и лучшим другом Шэрон Тейт, находился вместе с ней в ту злополучную ночь и также был убит бандой Мэнсона. Еще он был страстным поклонником кунг-фу и одним из первых фанатов Брюса Ли. Джей действительно тренировался с Брюсом и помог ему получить роль в сериале «Зеленый Шершень», открывшую дорогу в Голливуд. Когда сериал закрыли, Себринг помогал Ли находить звездных клиентов для тренировок, включая Стива МакКуина (его в фильме сыграл Дэмиен Льюис).

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

Сам Чарльз Мэнсон тоже появляется в трейлере — его играет Дэймон Херриман. Забавно, что он же сыграет Мэнсона во втором сезоне «Охотников за разумом».

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

Ну, и промелькнувший на мгновенье кадр со съемочной группой фильма с Далтоном. За камерой сидит актер и режиссер Сэм Уонамейкер, играет которого Николас Хэммонд. Уонамейкер работал с Бертом Рейнольдсом (прототипом Далтона, напоминаем) в «Дымке из ствола», а позже снимал некоторые эпизоды сериалов «Симмарон Стрип» и «Голубая диадема». Справа от него в кадре — Тимоти Олифант в красной рубашке (кого он играет, так и не уточняется, но, видимо, одного из актеров сериала с Далтоном) и Люк Перри (актер Скотти Лансер), для которого фильм Тарантино стал последним в карьере.

Кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»