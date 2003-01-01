Ева Грин может сняться в российской спортивной драме «Чемпион мира»

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Режиссер Алексей Сидоров («Т-34») и продюсер Леонид Верещагин («Легенда №17») планируют пригласить в свой новый фильм, спортивную драму «Чемпион мира», звезд мирового кинематографа Еву Грин и Милу Йовович. Об это авторы проекта объявили на питчинге Фонда кино.

Среди отечественных актеров на роли в картине рассматриваются Александр Петров, Егор Корешков, Владимир Машков и Константин Хабенский.

Лента расскажет о легендарном матче за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, прошедшем в 1978 году на острове Багио. Карпов выступает консультантом проекта.

«Мы расскажем историю об одном из самых драматичных матчей на звание чемпиона мира по шахматам, — говорит Верещагин. — Советское время, 1978 год, Карпов стал чемпионом мира после того, как Фишер отнял это у советской шахматной школы, которая доминировала в течение четверти века, и Карпов стал чемпионом мира, так и не сыграв с Фишером».

«Мы откроем новую страницу в спортивном и шахматном кино, — добавил Сидоров. — Есть идеи по поводу звезд международных, нам было бы интересно поработать с Милой Йовович».

Бюджет «Чемпиона мира» оценивается в 550 млн рублей, а за производство отвечает студия Никиты Михалкова «Тритэ».

Источник: ТАСС

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