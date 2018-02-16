Сиквел «Последнего богатыря» получил название

На питчинге Фонда кино компании Disney в России, Yellow, Black and White и телеканал «Россия» представили официальное название второй части прошлогоднего диснеевского хита «Последний богатырь». Продолжение приключений Ивана и его друзей будет называться «Последний богатырь: Корень зла».

Первый фильм поставил кассовый рекорд в прокате, собрав более 1,7 млрд рублей и стал первой картиной российского производства, быстрее других преодолевшей отметку в пять миллионов зрителей. «Последний богатырь» рассказывал о простом москвиче Иване, который неожиданно переносился в сказочную страну Белогорье и выяснял, что он — сын Ильи Муромца. Ивану вместе с известными всем сказочными персонажами нужно было победить странное заклятье, овладевшее Белогорьем. В сиквеле он поймет, что сказочный мир не для него, он привык к современному миру и всем его удобствам. Но, увы, прошлое так просто не отпускает: Ивану придется спасать Белогорье от тысячелетнего зла. Зрители узнают о том, где же находится корень этого зла, увидят новые уголки сказочного Белогорья и насладятся, наконец-то, зрелищными битвами былинных богатырей.