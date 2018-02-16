Сиквел «Последнего богатыря» получил название

На питчинге Фонда кино компании Disney в России, Yellow, Black and White и телеканал «Россия» представили официальное название второй части прошлогоднего диснеевского хита «Последний богатырь». Продолжение приключений Ивана и его друзей будет называться «Последний богатырь: Корень зла».
Первый фильм поставил кассовый рекорд в прокате, собрав более 1,7 млрд рублей и стал первой картиной российского производства, быстрее других преодолевшей отметку в пять миллионов зрителей. «Последний богатырь» рассказывал о простом москвиче Иване, который неожиданно переносился в сказочную страну Белогорье и выяснял, что он — сын Ильи Муромца. Ивану вместе с известными всем сказочными персонажами нужно было победить странное заклятье, овладевшее Белогорьем. В сиквеле он поймет, что сказочный мир не для него, он привык к современному миру и всем его удобствам. Но, увы, прошлое так просто не отпускает: Ивану придется спасать Белогорье от тысячелетнего зла. Зрители узнают о том, где же находится корень этого зла, увидят новые уголки сказочного Белогорья и насладятся, наконец-то, зрелищными битвами былинных богатырей.
«Во второй части мы усиливаем экшн, делаем гораздо ярче визуальную составляющую, — рассказывает режиссер фильма Дмитрий Дьяченко. — Так же, как и в первом фильме, у нас появится новый персонаж, полностью созданный с помощью компьютерной графики. В „Последнем богатыре“ это был Водяной, а в „Корне зла“ появится злобный, безбашенный разбойник — Колобок».
Съемки фильма должны стартовать в июле 2019 года и будут проходить как в специально выстроенных декорациях, так и на натуре: съемочная группа отправится в ряд экспедиций, включая предгорья Урала и Краснодарский край. Премьера волшебной сказки «Последний богатырь: Корень зла» намечена на 24 декабря 2020 года.