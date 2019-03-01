Комедия «Билл и Тед 3» выйдет летом 2020 года

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Киану Ривз и Алекс Уинтер, исполнители главных ролей в комедии «Билл и Тед», объявили дату выхода фильма. Продолжение истории двух друзей-раздолбаев, чья музыка в будущем изменит мир, увидит свет 21 августа 2020 года.

Дин Паризо поставит картину. Крис Мэтисон и Эд Соломон, авторы «Невероятных приключений Билла и Теда» и «Новых приключений Билла и Теда», написали сценарий третьего фильма. Съемки стартуют летом в Новом Орлеане.

Новая картина расскажет, какими стали знакомые герои спустя годы. В юности Билл и Тед рассчитывали стать настоящими рок-богами, авторами песни, которая в будущем спасет мир. Но реальность берет свое, и вот о музыке уже пришлось забыть и вместо этого найти спокойную работу, чтобы обеспечить семью.

Однако и здесь все не клеится. Браки разваливаются, собственные дети в них разочарованы. Все меняется с появлением пришельца из будущего. Он напоминает, что Билл и Тед должны написать свою песню и спасти вселенную от гибели. Время на исходе, и приятели, уставшие от быта, с радостью берутся за дело, отправляясь в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.

16 мая зрители смогут увидеть Ривза в боевике «Джон Уик 3».

Источник: Deadline

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