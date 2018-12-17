Данила Козловский снимет триллер о катастрофе в Чернобыле

На питчинге Фонда кино Данила Козловский и Александр Роднянский представили свой новый совместный проект «Опасная вода» — триллер о ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Козловский планирует поставить картину и сыграть в ней главную роль. Роднянский выступит в качестве продюсера.

По словам авторов проекта, в центре сюжета будут люди, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Козловский может сыграть роль пожарного Алексея, который через две недели после аварии должен предотвратить второй взрыв, отправившись в самое сердце заражения.