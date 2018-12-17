Данила Козловский снимет триллер о катастрофе в Чернобыле

На питчинге Фонда кино Данила Козловский и Александр Роднянский представили свой новый совместный проект «Опасная вода» — триллер о ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Как и в случае со своим предыдущим фильмом «Тренер», Козловский планирует поставить картину и сыграть в ней главную роль. Роднянский выступит в качестве продюсера.
По словам авторов проекта, в центре сюжета будут люди, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Козловский может сыграть роль пожарного Алексея, который через две недели после аварии должен предотвратить второй взрыв, отправившись в самое сердце заражения.
«Чернобыль — это такое общее понятие, — говорит Козловский. — Когда я начал изучать эту тему, оказалось, что все мои знания об этой катастрофе были сродни каким-то городским мифам. Конечно же, это героизм всех этих людей, ликвидаторов. Количество брошенной техники, пустые улицы, как мне кажется, невероятно кинематографичны. Сейчас сложно отличить, где вымысел, где реальность. В основу нашего сценария положены реальные события. Для меня это история памяти и подвига людей, выполнявших свою работу. Хочется, чтобы о ней узнала широкая аудитория».
Бюджет проекта оценивается в районе 690 млн рублей.
«Тренер», режиссерский дебют Козловского, увидел свет в апреле 2018 года. Лента рассказывала об игроке национальной сборной, который вынужден завершить карьеру футболиста и стать тренером маленькой провинциальной команды. Лента собрала в российском прокате 830,5 млн рублей при бюджете в 380 млн рублей.
Источник: БК