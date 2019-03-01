Звезда «Аквамена» снимется в пятом сезоне «Черного зеркала»

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Яхья Абдул-Матин II («Аквамен») и Энтони Маки («Первый мститель: Другая война») примут участие в съемках пятого сезона сериала-антологии «Черное зеркало». В каких именно эпизодах снимутся актеры, не уточняется.

После выхода интерактивного телефильма «Черное зеркало: Брандашмыг» создатель сериала Чарли Брукер начал работу над пятым сезоном. Netflix и Брукер пока не раскрывают, когда продолжение увидит свет и каких технологических проблем автор коснется в этот раз.

Антология «Черное зеркало» стартовала на британском телевидении в декабре 2011 года. Сквозная тема проекта — бесконтрольное влияние информационных технологий на человеческие отношения. По словам Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе.

Изначально сериал выходил на британском телеканале Channel 4, а в 2015 году права на «Черное зеркало» перекупил стриминг-гигант Netflix, который выпустил третий и четвертый сезоны и «Брандашмыга».

Абдул-Матин II недавно получил главную роль в ремейке хоррора «Кэндимен». В 2019 году зрители смогут увидеть актера в фильме Джордана Пила «Мы» и в сериале «Хранители».

Маки исполнит роль Такеши Ковача во втором сезоне сериала «Видоизмененный углерод», премьера которого состоится в 2019 году. 24 октября актер появится на экране в триллере Джо Райта «Женщина в окне».

Источник: Deadline

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