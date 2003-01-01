Роберт Дауни-мл. сравнил лучшие усы киновселенной Marvel

Роберт Дауни-мл. решил разобраться, кто из звезд киновселенной Marvel сумел отрастить самые лучшие усы. Актер опубликовал в Twitter фото с усатыми Крисом Эвансом, Марком Руффало и собой и спросил: «Окей, а теперь серьезно: кому они больше идут?»

«А количество считается? — уточнил в ответе Руффало. — Или разные виды усов? За годы я перепробовал несколько разных стилей».

Фанаты, свою очередь, не стали ограничиваться предложенными вариантами и быстро начали предлагать собственных кандидатов, включая усатого Локи Тома Хиддлстона.

«Капитан»

Кто-то предложил более радикальное решение.

Дауни, Руффало, Эванс и остальные звезды Marvel появятся в российский кинотеатрах 29 апреля в блокбастере «Мстители: Финал».