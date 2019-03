Авторы «Игры престолов» расскажут о далеком прошлом «Звездных войн»

Согласно информации сайта StarWarsNews, шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс уже осенью приступят к работе над собственным безымянным фильмом по «Звездным войнам». Согласно источникам, действие картины развернется задолго до событий фильмов Джорджа Лукаса.

На StarWarsNews уточняют, что эта информация — лишь слух, но при этом добавляют, что источник надежный.

Согласно этому источнику, фильм Бениоффа и Уайсса расскажет о Старой Республике — далеком историческом периоде во вселенной «Звездных войн». Она существовала задолго до основания Галактической Республики, до войн клонов. Поддерживаемая орденом джедаев Республика прошла через множество конфликтов, в которых противостояла различным враждебным силам, в том числе древним ситхам, воинственными мандалорцам и империи работорговцев.

Lucasfilm до этого обращалась к Старой Республике лишь в видеоиграх и комиксах. О событиях тех лет рассказывали игровая дилогия «Knights of the Old Republic» и многопользовательская «Star Wars: The Old Republic», но на большом или малом экранах Старая Республика пока не появлялась.

С помощью этого проекта, который называют смесью «Звездных войн» с «Властелином колец», студия Disney планирует привлечь в далекую-далекую галактику зрителей сериала «Игра престолов».

Кроме проекта Уайсса и Бениоффа, в работе также находится новая трилогия Райана Джонсона, не связанная с сагой о Скайуокерах, которая завершится с девятым эпизодом.

Источник: StarWarsNews