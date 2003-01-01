Ной Сентинео может сыграть Хи-Мэна в ремейке «Властелинов вселенной»

Студия Sony начала переговоры с Ноем Сентинео («Всем парням, которых я любила раньше») относительно участия в фэнтези-блокбастере «Властелины вселенной». Актеру предлагают исполнить в картине главную роль — героического Хи-Мэна, защитника Этернии.

Постановщики картины «Банда грабителей» Аарон и Адам Ни разделят режиссерское кресло проекта. Изначально фильм должен был ставить Дэвид С. Гойер, который в итоге решил продолжить работу над ремейком в качестве сценариста и исполнительного продюсера.

«Властелины вселенной» — экранизация одноименной серии игрушек компании Mattel, появившейся на прилавках магазинов в 1982 году. В 1983-м свет увидел мультсериал «Хи-Мэн и Властелины вселенной», просуществовавший до 1985 года. В 1987-м была предпринята попытка перенести игрушечную франшизу на большой экран — вышел полнометражный фильм «Повелители вселенной», главные роли в котором сыграли Дольф Лундгрен и Фрэнк Ланджелла.

Главный герой франшизы — высокий и златокудрый принц Адам, который защищает свою родную планету Этернию от злобного Скелетора. Благодаря магии Адам превращается в Хи-Мэна и с помощью колоритных друзей сражается со злодеем, совершающим еженедельные набеги на крепость, снабжавшую Хи-Мэна и его товарищей суперспособностями.

Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь и Стив Тиш спродюсируют проект совместно с Девоном Франклином.

31 октября 2019-го российские зрители смогут увидеть Сентинео в экшен-комедии «Ангелы Чарли».

Источник: Variety