Элизабет Дебики получила роль в новом фильме Кристофера Нолана

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Звезда «Стражей Галактики 2» и «Агентов А.Н.К.Л.» Элизабет Дебики присоединилась к актерскому составу нового режиссерского проекта Кристофера Нолана. О фильме по-прежнему ничего неизвестно, даже названия.

Ранее появилась информация, что в картине также снимутся Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец») и Роберт Паттинсон («Высшее общество»).

Источники, знакомые со сценарием, описывают проект как романтический триллер/экшен, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало». По слухам, Вашингтон и Паттинсон сыграют главных героев, оказавшийся в любовном треугольнике с участием персонажа Дебики.

Нолан написал сценарий и выступает продюсером картины вместе с женой Эммой Томас. Съемки безымянной картины стартуют в июне.

В 2019 году зрители смогут увидеть Дебики в сериале «Страна Лавкрафта», а 16 мая актриса появится на экране в роли Вирджинии Вулф в мелодраме «Вита и Вирджиния».

Источник: Variety

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