Новый Тарантино: Первый трейлер «Однажды в Голливуде»

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Девятый фильм Квентина Тарантино рассказывает о бывшей звезде вестерн-шоу Bounty Law Рике Далтоне (Леонардо ДиКаприо), который пытается выжить в Голливуде. В 1969 году индустрия начала резко меняться, и Далтон вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом (Брэд Питт) пытаются выжить в новом незнакомом Голливуде. Они даже подумывают уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с Далтоном живут режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями погибает от рук последователей культа Чарльза Мэнсона.

В картине мощнейший актерский состав: помимо ДиКаприо и Питта, в ней снялись Марго Робби, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнольдс и многие-многие другие, включая покойного Люка Перри.

Премьера «Однажды в Голливуде» ожидается на Каннском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 8 августа 2019 года. Пока вы ее ждете, можно еще раз посмотреть наш ролик «Как Тарантино снимает диалоги».

Оригинальный ролик:

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