Роберт Паттинсон сыграет у Кристофера Нолана

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Актер готов подписаться на новый безымянный проект Кристофера Нолана, сюжет которого также пока неизвестен. Все, что мы знаем по словам источников: это будет романтический триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало». Также сообщалось, что нас ждет масштабный инновационный экшен для IMAX.

Оператором проекта вновь станет Хойте Ван Хойтема, работавший с Ноланом над «Дюнкерком». И только что было объявлено, что Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец») сыграет в фильме одну из главных ролей — какую, понятное дело, не разглашается. Паттинсон должен сыграть то ли в паре с Вашингтоном, то ли его антагониста. В любом случае это будут два главных персонажа картины.

Кристофер Нолан уже дописал сценарий, также он выступает продюсером картины вместе с женой Эммой Томас. Съемки должны начаться позже в этом году, а премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.

Источник: Collider

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