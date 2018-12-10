«Мы больше не дети»: Трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Сюжет третьего сезона по-прежнему не раскрывается. Известно лишь, что в нем как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе. Трейлер тоже не проливает свет на события. Мы видим, что в этом самом Starcourt герои сериала работают на каникулах, и там же происходят основные ужасы. Еще нам показали жуткого монстра — гораздо страшнее, чем в предыдущих сериях. И, судя по кое-каким кадрам и дате премьеры (4 июля), события сезона развернутся именно в День независимости.

Кроме основного актерского состава, знакомого зрителю по первым сезонам, в третьем появятся и новые персонажи, включая продажного мэра Хокинса в исполнении Кэри Элвиса.