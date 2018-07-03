Ким Ки Дук возглавит жюри Московского кинофестиваля

Дирекция ММКФ огласила имя председателя жюри и фильмы внеконкурсных программ — остальных членов жюри и конкурсантов объявят в начале апреля. Что касается Ким Ки Дука, одна из его первых работ — «Реальный вымысел» — была представлена в конкурсе 23-го ММКФ в 2000 году. Сегодня его фильмы активно участвуют в самых разных смотрах, включая российские.

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов подтвердил, что структура внеконкурсных программ фестиваля останется прежней: «8 ½» Петра Шепотинника, «Эйфория наваждений» Андрея Плахова, «Время женщин» Анжелики Артюх, «Русский след».

Кроме того, в этом году на ММКФ будет отдельная секция «первых серий», в которой представят эпизоды новых российских и зарубежных сериалов.

В программе «8 ½» покажут фильмы из программ Берлинале, Роттердама и Венецианского кинофестиваля. Это датская лента «Королева червей», «Нон-фикшн» Оливье Ассайаса, «Петерлоо» Майка Ли.

Также в этом году появится программа «Третий возраст», посвященная проблемам людей старших возрастов. «Большая часть фильмов в ней — из стран Востока, в частности, из Японии, где люди живут до 90 с лишним лет. Программа эта важна, потому что кинематографисты любят снимать про своих старых звезд, давать им работу, а также потому что эта тема становится все более обсуждаемой во всем мире», — отметил Разлогов.

Еще одна программа будет посвящена Одесской киностудии. В ее рамках покажут фильмы «Жизнь за жизнь» 1916 года, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева и Феликса Миронера, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского.

На фестивале устроят ретроспективу к 100-летию ВГИКа, в которой соберут фильмы операторской школы киновуза. В частности, можно будет увидеть работы Вадима Юсова, Павла Лебешева, Георгия Рерберга, Алексея Родионова.

Еще одна ретроспектива будет посвящена творчеству французского режиссера Мишеля Девиля. «Он умеет рассказывать лирические истории и делать абсолютно экспериментальные картины, совершенно уникальные. Всего в ретроспективу войдет 13 картин, в том числе его замечательный фильм „Досье на 51-го“», — рассказал Петр Шепотинник.

Программа «Свинцовые времена итальянского кино» посвящена политическому кино Италии — работам Франческо Рози, Дамиано Дамиани, Элио Петри.

На фестивале зрителей ждет ретроспектива венгерского кинематографа, откроет которую режиссер Иштван Сабо, давний друг и участник ММКФ. На открытии будет показана его лента «Пора мечтаний». Также «впервые в России будет показана картина Михая Кертеса, известного как американский режиссер Майкл Кертиц, постановщик знаменитой „Касабланки“. Это лента 1914 года, которая была найдена недавно, это редкость для киноманов», — отметила куратор программы Евгения Тирдатова.

Отдельная программа будет и для любителей турецкого кинематографа — она проводится в рамках Года культуры России и Турции. В ней покажут фильмы «Дикая груша» Нури Бильге Джейлана и «Зерно» Семиха Капланоглу, представляющие современный турецкий кинематограф.

В программе Стаса Тыркина «Фильмы, которых здесь не было» представлены: участник Берлинале этого года «Золотая перчатка» Фатиха Акина, французская картина «Аут», которая была в конкурсе варшавского фестиваля «Свободный дух», фильм «Жемчужина», участвовавший в программе Venice days, «Перелетные птицы», в прошлом году открывавшие «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля, а также «неожиданный белорусский мамблкор» «Сашин ад» и, возможно, «экспериментальная российская короткометражка с участием всех звезд».

41-й Московский международный кинофестиваль в этом году вновь пройдет весной — с 19 по 26 апреля. Его президент Никита Михалков уверен, что это — оптимальное время для ММКФ: российский фестиваль класса А встал на даты между Берлином и Каннами, а также до «Кинотавра», и получил, по мнению Михалкова, некоторую фору в показе конкурсных картин.