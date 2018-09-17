Disney закрыл сделку по покупке Fox

21st Century Fox отныне официально принадлежит Walt Disney Co.: сегодня уже официально завершилась сделка по покупке активов корпорации за 71,3 млрд долларов. Согласно условиям, Disney отныне владеет кино- и телестудиями Fox, телесетью FX, телеканалами семейства National Geographic, индийским телегигантом Star India. Также у компании есть дополнительная 30-процентная доля в потоковом сервисе Hulu — и это в целом увеличивает долю Disney в сервисе до 60 процентов.

При этом соглашение не затрагивает телеканал Fox News: он станет частью свежесозданной Fox Corporation, которая принадлежит Руперту Мердоку и его сыновьям. В нее войдут также спортивные каналы от Fox Sports и региональные телесети.

В итоге на сегодня в руках Walt Disney Co. собраны практически все главные кинофраншизы — от киновселенной Marvel до «Аватаров» Джеймса Кэмерона. Также с учетом планов представить собственный стриминговый сервис Disney+ и внушительной доли в сервисе Hulu копания существенно увеличила экспансию на рынок стримингового контента.

Сотрудники Fox, по сведениям источников, уже давно переживают о массовых увольнениях по итогам сделки. Ожидается, что в результате поглощения работу могут потерять от 4 до 10 тыс. человек. Disney также обязан продать 22 региональных спортивных телесети в США, Бразилии и Мексике, а в Европе компании необходимо избавиться от доли в сетях Lifetime и History.

Аналитики Уолл-Стрит помимо очевидных плюсов от сделки видят и минусы: приобретение корпорации Fox так или иначе повлекло за собой большие затраты — несмотря на то, что своим акционерам Disney пообещал сэкономить 2 млрд. долларов. Вместе с расходами на запуск собственного стримингового сервиса и переформатирования разных отделов, каналов и сетей финансовая отчетность компании еще долго может быть не самой радужной. Более точные прогнозы появятся 11 апреля, когда компания презентует инвесторам Disney+.

Источник: THR