«История игрушек 4»: Первый трейлер

Тизер рассказывал нам об экзистенциальном кризисе вилки, из которой Бонни, новая хозяйка Вуди и друзей, сделала игрушку. Трейлер немножко раскрывает карты: проблемы Вилки не главное. Вуди встречает старую подружку, фарфоровую пастушку Бо Пип, которая считалась пропавшей со второй части франшизы. Бо Пип выжила, превратилась в суперкуклу и показывает Вуди дивный новый мир детского аттракциона. Соблазн покинуть Бонни ради тысячи детишек велик. Но стоят ли все эти дети ради слезинки одного ребенка?

В трейлере мы также видим новых героев. Одного из них, фигурку мотокаскадера Дьюка Кабума, озвучивает Киану Ривз. Это особенно смешно, учитывая страсть Ривза к мотоциклам. Кристина Хендрикс озвучила главную злодейку мультфильма — прелестную куклу Габби из 1950-х.

Четвертая «История игрушек» выйдет в российский прокат 20 июня 2019 года.