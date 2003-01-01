Глава Warner Bros. Кевин Цудзихара ушел в отставку из-за секс-скандала

Причиной послужило большое расследование The Hollywood Reporter, опубликованное в начале марта, в котором издание приводило переписку 54-летнего президента и исполнительного директора студии с 21-летней актрисой Шарлоттой Кирк. Согласно ей Цудзихара соблазнил девушку в 2013 году, когда возглавил студию, и пообещал ей роли в кино в обмен на секс.

За эти годы Кирк снялась в эпизодических ролях в двух фильмах Warner Bros. — «В активном поиске» и «8 подруг Оушена». Примечательно, что она не имеет претензий к Цудзихаре и настаивает, что он «ничего ей не обещал». Адвокат Цудзихиры также настаивает, что его клиент не имел прямого отношения к кастингу Шарлотты в эти два проекта.

Несмотря на то, что студия не увольняла своего руководителя, Кевин Цудзихара сам принял решение покинуть пост главы компании. В своем официальном письме он подчеркнул, что сделал это, чтобы внимание к его прошлому не повлияло на компанию в будущем. «Стало ясно, что моя руководящая позиция может стать отвлекающим фактором и препятствием для дальнейшего успеха компании. Тяжелая работа всех ее сотрудников достойна восхищения, и я не позволю, чтобы интерес прессы к моему прошлому перетянул внимание с прекрасной работы всей команды».

В официальном заявлении Warner Bros. от имени главы Warner Media Джона Стэнки говорится: «Кевин уходит с поста председателя и главного управляющего Warner Brothers. На протяжении 25 лет Кевин вносил большой вклад в успехи, достигнутые кинокомпанией, и мы ему благодарны».

Отметим, что именно под руководством Цудзихары Warner Bros. активно развила киновселенную DC, которую сегодня венчают суперуспешные «Чудо-женщина» и «Аквамен». Он же стоит за франшизой «Фантастические твари» Джоан Роулинг. Кто заменит его на этой должности, пока не сообщается.

Источник: THR