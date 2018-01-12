«Мне бы в небо»: Натали Портман в трейлере «Бледная синяя точка»

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Актриса играет Люси — астронавта NASA, которая возвращается на Землю после продолжительной миссии в космосе. Дома вроде бы хорошо, мечта и сказка. Но это только так кажется. Постепенно Люси привыкает к обычной жизни, и ей приходится по-новому взглянуть на привычный быт.

Снял картину Ной Хоули, на чьем счету сериалы «Фарго» и «Легион». Вместе со сценаристами и продюсером Бруной Папандреа («Исчезнувшая») он рассматривает популярную теорию, что космонавты после долгого пребывания в космосе начинают терять связь с реальностью.

Сюжет основан на реальной истории любовного треугольника. В 2007 году астронавт и специалист по программе полета Лиза Новак была арестована за попытку похищения капитана военно-воздушных сил США Колин Шипман, которая встречалась с коллегой Уильямом Офилейном.

Помимо Натали Портман, в «Бледной синей точке» задействованы Дэн Стивенс, Джон Хэмм, Зази Битц и Эллен Бёрстин.

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