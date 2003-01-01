Бокс-офис России: Вторая «Пиковая дама» стартовала хуже первой

1. «Капитан Марвел» (2-я неделя), 204 млн рублей (-67%), 695 тысяч зрителей, 32 273 сеанса В отсутствие хотя бы минимально конкурентоспособных новинок блокбастер Marvel без труда удержал лидирующую позицию бокс-офиса. И хотя падение на второй неделе у «Капитана» стало более серьезным, чем у выходившей в феврале прошлого года «Черной Пантеры» (у той было -45%), «Марвел» благодаря куда более мощному старту уже на этой неделе превзойдет финальные сборы «Пантеры» (957 млн рублей). Для этого фильму с Бри Ларсон в главной роли осталось заработать 27 млн рублей. Судя по всему, «Капитан Марвел» нацелилась на итоговый результат, близкий к показателям «Доктора Стрэнджа», закончившего прокат в России на отметке в 1,3 млрд рублей.

2. «Как приручить дракона 3» (3-я неделя), 107 млн рублей (-57%), 467 тысяч зрителей, 15 027 сеансов

Еще один крупный студийный проект — анимационный — также не может пожаловаться на обилие конкурентов в своей жанровой категории. А потому в копилке «Драконов» уже 1,55 млрд рублей. По итогам уик-энда мультфильму удалось обойти финальные сборы «Мадагаскара 3» (1,51 млрд рублей) и выйти на второе место среди анимационных релизов DreamWorks в России. Вскоре «Драконы» взлетят и на первое место. До результата «Шрэка навсегда» (1,56 млрд рублей) осталось совсем немного.

3. «Пиковая дама. Зазеркалье» (1-я неделя), 44 млн рублей, 163 тысячи зрителей, 11 602 сеанса

Российский хоррор стартовал хуже ожиданий продюсеров и прокатчика. «Пиковая дама: Черный обряд» в 2015-м на старте зарабатывала 62 млн рублей. Первый уик-энд сиквела привлек почти на 100 тысяч меньше зрителей, чем оригинальная картина. «Черный обряд» за премьерные четыре дня посмотрела в кинотеатрах 261 тысяча человек. Тем не менее на фоне разочаровывающих сборов других российских фильмов ужасов, выходивших в последние месяцы, старт «Зазеркалья» не выглядит ужасным. «Рассвет» осваивал в первый уик-энд 33 млн рублей, «Гости»— 20 миллионов. Сборы «Зазеркалья» сопоставимы с премьерными показателями прошлогодней «Русалки» (40 млн рублей). Той в итоге удалось собрать больше 100 млн рублей. Если и «Пиковая дама» возьмет эту планку, ее результат можно будет считать удовлетворительным.

4. «Рожденный стать королем» (1-я неделя), 41 млн рублей, 166 тысяч зрителей, 13 764 сеанса

Провалившееся во всем мире фэнтези для школьников не смогло выстрелить и в России. Картина заработала в премьерный уик-энд на уровне других фильмов этого переживающего кризис жанра в диапазоне от «Акселя» (36 млн рублей) до «Могучих рейнджеров» (42 млн рублей). По средней посещаемости (12 человек на одном сеансе) фильм занял предпоследнее место в топ-10.

5. «Любовницы» (3-я неделя), 28 млн рублей (-70%), 102 тысячи зрителей, 5404 сеанса Комедия Елены Хазановой за три недели проката заработала 276 млн рублей. Это больше итоговых результатов хулиганской комедии «Гуляй, Вася!» (258 млн рублей). На данный момент «Любовницы» на четвертом месте по сборам среди российских фильмов 2019 года после «Т-34» (2,27 миллиарда), «Громкой связи» (512 млн рублей) и «Бабушки легкого поведения 2» (440 млн рублей). Очевидно стремительное возрождение зрительского интереса к жанру.

6. «Зеленая книга» (8-я неделя), 23 млн рублей (-34%), 73 тысячи зрителей, 2443 сеанса Сборы оскароносного фильма Питера Фаррелли достигли 518 млн рублей. Он по-прежнему демонстрирует феноменально устойчивую работу в прокате. Средняя посещаемость у «Зеленой книги» все еще одна из лучших в топ-10 (30 человек на одном сеансе, больше только у «Как приручить дракона 3» — 31 человек). Похожую стабильность сборов на длинной дистанции в прошлом году демонстрировала «Богемская рапсодия», которая также восемь недель не покидала топ-10. Примечательно, что оба фильма — главные «сарафанные» хиты последних нескольких месяцев. Среди выходивших в тот же период в широкий прокат фильмов нет ни одного, который по зрительской оценке смог бы приблизиться к этим двум релизам.

7. «Наркокурьер» (3-я неделя), 16 млн рублей (-34%), 49 тысяч зрителей, 1710 сеансов

Триллер Клинта Иствуда продолжает приятно удивлять. На фоне позитивной реакции на картину жителей крупных городов он показывает третий результат в топ-10 по средней посещаемости (28 человек на одном сеансе) и лучшую наработку на сеанс (9450 рублей). Общий заработок «Наркокурьера» за три недели проката составил 104 млн рублей. «Чудо на Гудзоне» — самый успешный фильм Иствуда в российском прокате — заработало в общей сложности 152 млн рублей. Маловероятно, что «Наркокурьеру» удастся превзойти этот результат. Но максимально приблизиться к нему вполне возможно.

8. «Громкая связь» (5-я неделя), 16 млн рублей (-53%), 53 тысячи зрителей, 2112 сеансов Как уже говорилось выше, «Громкая связь» заработала за пять недель проката 512 млн рублей. Результат самого успешного фильма «Квартета И» — «О чем еще говорят мужчины» (565 млн рублей) — уже не кажется недостижимым. Хотя повторить его, конечно, будет крайне сложно. Как бы то ни было, «Громкая связь» — очевидный кассовый триумф. Продюсер фильма Рубен Дишдишян уже объявил, что у комедии будет сиквел. И это первый случай в истории нашего кино, когда ремейк иностранной картины получает самостоятельное продолжение.

9. «Время возмездия» (1-я неделя), 10 млн рублей, 28 тысяч зрителей, 3075 сеансов

Артхаусная драма с Николь Кидман — неожиданный гость в топ-10. Свою роль здесь сыграло неплохое для независимого арт-релиза количество экранов и сеансов. Благодаря этому картина заработала заметно больше «Убийства священного оленя» (6,6 млн рублей на старте) и «Льва» (5,4 млн рублей). Впрочем, средняя посещаемость (9 человек на одном сеансе, худшая в десятке) и смешанный сарафан не предвещают фильму Карин Кусамы легкой жизни.

10. «Родители легкого поведения» (2-я неделя), 10 млн рублей (-47%), 32 тысячи зрителей, 2576 сеансов За 11 дней проката комедия с Сальмой Хайек и Алеком Болдуином заработала 31 млн рублей. Столько же было у «Укради мою жену» в 2014-м. Финальные сборы «Родителей», видимо, будут чуть более высокими, чем у фильма с Дженнифер Энистон (33 млн рублей), в районе 35 млн рублей.