Флоренс Пью зовут в «Черную Вдову»

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Восходящая британская звезда ведет переговоры о том, чтобы сыграть в сольнике «Черная Вдова» одну из ключевых ролей наравне с главной героиней Наташей Романофф (этот персонаж закреплен за Скарлетт Йоханссон со времен второго «Железного человека»).

По сведениям источников, героиня Пью — также высококлассная шпионка, некая моральная противоположность Наташи. Ранее сообщалось, что на эту роль вместе с Флоренс рассматривались Эмма Уотсон, Дар Зузовски («Заложники») и Элис Энглерт («Вершина озера»), но актриса таких фильмов, как «Король вне закона», «Леди Макбет» и сериала «Маленькая барабанщица», вырвалась вперед в этой гонке.

Сценарий авторства Неда Бенсона, Жаклин Шеффер и Дона Хека покрыт тайной. Известно лишь, что действие развернется во времена железного занавеса. В режиссерском кресле находится австралийка Кейт Шортланд, наиболее известная военной драмой «Лоре».

Что касается Черной Вдовы, зрители увидят ее совсем скоро. 29 апреля выходит заключительная часть супергеройской саги «Мстители: Финал».

Источник: THR

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