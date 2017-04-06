Ханс Циммер напишет музыку для «Дюны» Дени Вильнёва

Студия Warner Bros. разослала пресс-релиз, в котором обнародовала информацию о композиторе картины, а также раскрыла ее официальный синопсис:

«„Дюна“ — мифическое и эмоциональное путешествие героя, история о блестящем молодом человеке Поле Атрейдесе. Он рожден для великой судьбы, понять которую пока не может. Пол должен отправиться на самую опасную планету во Вселенной, чтобы обеспечить будущее своей семьи и своего народа. Злобные силы вступают на планете в конфликт из-за поставок самого ценного ресурса — товара, способного раскрыть величайший потенциал человечества. И выживет лишь тот, кто сможет побороть собственный страх».

Дени Вильнёв собрал в «Дюне» выдающийся актерский состав. Пола Атрейдеса сыграет Тимоти Шаламе, его отца Лето Атрейдеса — Оскар Айзек, а мать, леди Джессику — Ребекка Фергюсон. Также в картине задействованы Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Раббан), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Мохиам), Джош Бролин (Гурни Халлек), Джейсон Момома (Дункан Айдахо), Хавьер Бардем (Стилгар), Чан Чэнь (Грандмастер) и Зендея (Чани).

Ханс Циммер уже работал с Вильнёвом над «Бегущим по лезвию 2049» — там он выступил в тандеме с Бенджамином Уоллфишем.

Сценарий новой «Дюны» по одноименному роману Фрэнка Герберта Дени Вильнёв написал совместно с Эриком Ротом и Джоном Спэйтсом. Съемки проходят в Будапеште, а в кинотеатрах России фильм появится 19 ноября 2020 года.

Источник: Collider